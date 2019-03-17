إغلاق مطار مدينة دنيدن جنوبي البلاد، عقب تلقي بلاغ بوجود طرد مشبوه على مدرجه

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الأحد عن إغلاق مطار مدينة دنيدن جنوبي البلاد، عقب تلقي بلاغ بوجود طرد مشبوه على مدرجه.

وقالت الشرطة إن عناصرها إضافة إلى فريق من الخبراء، وصلوا إلى مكان الحادث لتحديد طبيعة الطرد.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد قامت الشرطة بإخلاء المطار وفرضت طوقا أمنيا حوله.

يأتي هذا الحادث بعد يومين من الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش الذي راح ضحيته 50 شخصا وأصيب فيه العشرات.