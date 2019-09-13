نيوزيلندا: تأجيل جلسة محاكمة منفذ مذبحة كرايست تشيرش لحزيران المقبل

قررت محكمة نيوزلندية تأجيل جلسة محاكمة منفذ مذبحة كرايست تشيرش شهرا إضافيا، أي إلى الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وذلك لتزامن تاريخ الجلسة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا، الجمعة، أن محكمة كرايست تشيرش العليا قررت تأجيل جلسة محاكمة منفذ المذبحة، التي كانت مقررة في الرابع من أيار/ مايو 2020، شهرا إضافيا، وذلك وفقا للطلب الذي تقدمت به النيابة العامة لتأجيل الجلسة لتزامنها مع حلول شهر رمضان للحيلولة دون مس مشاعر ذوي الضحايا.

وحددت المحكمة موعد الجلسة في الثاني حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بعد موافقة هيئة الدفاع عن منفذ الهجوم، لكون العديد من الشهود الذين ستستدعيهم المحكمة سيكونون صائمين.

وفي 15 مارس/أذار الماضي، نفذ الإرهابي “تارانت” هجوما دمويا، مستهدفا مسجدين بـ”كرايست تشيرش” النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.

فيما أوقفت السلطات المنفذ، وأحالته إلى المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد. (الأناضول)