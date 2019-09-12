نيوزيلندا: تأجيل محاكمة منفذ مجزرة المسجدين.. بسبب رمضان

أعلن قاض في نيوزيلندا الخميس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل 51 شخصا في هجوم استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي، لكي لا تتزامن المحاكمة مع شهر رمضان.

وأعرب كثير من ضحايا الهجومين في نيوزيلندا عن مخاوفهم إزاء تحديد يوم الرابع من أيار/مايو المقبل لبدء المحاكمة التي تستمر لستة أسابيع، حيث يتزامن الموعد مع شهر رمضان.

وقال القاضي كاميرون مانيرز في بيان اليوم، إنه تقرر أن تبدأ محاكمة برنتون تارانت بالمحكمة العليا في كرايستشيرش في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وكان تارانت (28 عاما) نفى في حزيران/يونيو الماضي ارتكاب التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الارهاب و 51 اتهاما بالقتل و40 بمحاولة القتل.