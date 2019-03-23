نيوزيلندا تجرم حيازة أو توزيع “بيان” مهاجم مسجدي كريستشيرش

جرمت نيوزيلندا حيازة أو توزيع البيان الخاص بفكرة “تفوق البيض” العنصرية المرتبط بمنفذ هجوم مسجدي كريستشيرش الذي راح ضحيته 50 شخصا.

وصنف كبير المراقبين في نيوزيلندا ديفيد شانكس اليوم السبت بشكل رسمي البيان المؤلف من 74 صفحة والذي كتبه الأرهابي منفذ الهجوم الدموي على أنه “مرفوض” لتصبح بذلك “حيازة أو توزيع” البيان من قبيل الأعمال الإجرامية.

وقال شانكس في بيان “لقد أشار آخرون إلى هذا المنشور على أنه (بيان)، لكنني أعتبره كتيبا فظا يروج للقتل والإرهاب. إنه مرفوض بموجب قانون نيوزيلندا”.

وتابع شانكس “هناك فرق مهم يجب تحديده بين (خطاب الكراهية)، الذي قد يعارضه العديد من اليمينيين لكن التعبير عنه قانوني، وهذا النوع من المنشورات، الذي تمت صياغته عن عمد للتحريض على القتل والإرهاب”.

وأكد أنه “يتجاوز الحدود”.

يذكر أنه قبل دقائق من بدء الهجوم نشر الإرهابي البيان على الإنترنت وأرسل نسخة منه بالبريد الإلكتروني إلى رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن.

د ب أ