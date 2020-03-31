نيوزيلندا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتمدد حالة الطوارئ

سجلت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 647 إصابة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة منذ يوم الجمعة عندما تم تسجيل أعلى عدد من حالات الإصابة عند 85 حالة، فيما يظل السكان داخل منازلهم ضمن إغلاق مدته شهر.

ومع ذلك، قال المدير العام للصحة الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحافي إن الأرقام الأقل المسجلة خلال مطلع الأسبوع يمكن أن تعزى جزئيا إلى قلة عمليات معالجة نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة.

وأضاف: “ليس لدي إحساس بأن هذا يمثل انخفاضا بشكل عام، وتوقعاتنا هي أن عدد الحالات سيظل يرتفع”.

ومن جانب آخر، قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

واستمر الإعلان الأولي لحالة الطوارئ في 25 من مارس آذار سبعة أيام ويمكن تمديده وفقا للضرورة.

وقال هناري “يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفر كل الموارد والدعم والسلطات التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعاتنا”. (وكالات)