نيوم تعلن عن شواغر

أعلنت إدارة مشروع نيوم، في العربية السعودية عن وظائف إدارية جديدة للعمل في الرياض ونيوم وتبوك، وذلك لعدد من التخصصات.

وأشارت الإدارة، إلى أن الوظائف المطروحة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس ستكون مُقتصرة على السعوديين فقط.

وأوضحت أن الوظائف الجديدة تحت مسميات “مهندس موقع مدني، ومهندس أمن وسلامة مهنية، ومفتش جودة، وكاتب تسجيل الحضور والانصراف، ومساعد إداري، ومدير موارد بشرية”.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خطط إنشاء المدينة الضخمة "نيوم" في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد مرور أربعة أشهر فقط على تعيينه وليًا للعهد

و"نيوم"، مختصر "المستقبل الجديد"، مدينة عملاقة يُخطَّط لبنائها بكلفة 500 مليار دولار ويتوقَّع أن تغطّي مساحة 10230 ميلًا مربعًا في شمال غرب السعودية عند تخوم خليج عقبة

ومشروع "نيوم" هو مثالٌ على المشاريع الضخمة المختلفة في السعودية، ويمنح زخمًا لجهود المملكة الدبلوماسية. تسعى الحكومة إلى لا تعزيز فرص الأعمال من خلال هذا المشروع.