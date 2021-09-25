نيويورك.. لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والقطري

على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأشارت "واس" إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن بن أركان الداود.

ولفتت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".