  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. نيويورك.. لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والقطري

نيويورك.. لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والقطري

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:52
نيويورك لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والقطري

على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،

اقرأ ايضاًلقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاعلقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأشارت "واس" إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن بن أركان الداود.

ولفتت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...