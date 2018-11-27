الرئيس اليمن يجري تعديلا حكوميا يشمل 3 وزارات

التعديل الوزاري باليمن تضمن حقائب الطاقة والتخطيط والعدل

قالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجرى، الإثنين، تعديلا وزاريا على حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد.



وتتضمن التعديل الوزاري الجديد تعيين محمد عبد الله صالح ناصر العناني وزيرا للكهرباء والطاقة، ونجيب منصور حميد العوج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وعلي هيثم علي عبد الله وزيرا للعدل.



ويأتي تعيين وزير جديد للطاقة في الوقت الذي تعمل فيه حكومة هادي المدعومة من السعودية على إنعاش إنتاج وتصدير النفط بعد أن أثرت عليه بشدة الحرب الدائرة منذ سنوات.



وسينضم الوزراء الجدد إلى حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد الذي كلفه هادي بتشكيل الحكومة في 15 أكتوبر تشرين الأول.



وأضافت الوكالة أن الرئيس اليمني قام أيضا بتعيين عدد من المسؤولين الحكوميين، شمل تعيين سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، ومحمد صالح بن عديو محافظا لشبوة، وأنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وسالم صالح بن بريك نائبا لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائبا لوزير الكهرباء والطاقة.



وقام الرئيس اليمني، أيضا، بتعيين كل من عبدالله محسن الأكوع، ومحمد سعيد السعدي، ومنصور علي أحمد البطاني، واللواء علي بن راشد الحارثي، أعضاء في مجلس الشورى.