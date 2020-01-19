هادي يدعو الجيش للاستعداد بعد مجزرة المسجد

قتل 79 شخصا في الهجوم الذي استهدف مسجدا في معسكر في مأرب أثناء تجمع الناس للصلاة.

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد للقتال بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران السبت على مسجد معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب أودى بحياة 79 شخصا.

وقال مصدران طبيان إن الهجوم استهدف مسجدا بالمعسكر أثناء تجمع الناس للصلاة، وهو الأحدث في الحرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي قوله في بيان "إن الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وأكد هادي، الموجود حاليا في السعودية، ضرورة أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد بعد هذا الهجوم.

ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وينفي الحوثيون أن يكونوا أداة في يد إيران ويقولون إنهم يقاتلون نظاما فاسدا.

وذكر بيان عسكري نشرته على تويتر قوات موالية للرئيس أن عدد القتلى بلغ 79 في حين أصيب 81 آخرون، وهو عدد أعلى مما أُعلن في وقت سابق. وكان التلفزيون السعودي الرسمي ذكر أن عدد القتلى بلغ 60.

وتدخل تحالف تقوده السعودية في الحرب في عام 2015 لإعادة حكومة هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء وتتمركز الآن في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

