هادي يعين وزيرا جديدا للدفاع خلفا للصبيحي المعتقل لدى الحوثيين

أطاح الرئيس هادي برئيس أركان الجيش، اللواء طاهر العقيلي، من منصبه

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، حزمة قرارات بتعيينات، شملت وزيرا للدفاع ومحافظا لمدينة عدن (جنوبي البلاد).



وأطاح الرئيس هادي برئيس أركان الجيش، اللواء طاهر العقيلي، من منصبه، وتعيين بديلا عنه. وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقضى القرار الذي يحمل الرقم (71) لسنة 2018، بتعيين الفريق الركن، محمد المقدشي، وزيرا للدفاع، خلفا للواء محمود الصبيحي المعتقل لدى الحوثيين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وظل منصب وزير الدفاع في الحكومة الشرعية شاغرا، طيلة الفترة الماضية، حتى صدر قرار الإطاحة باللواء الصبيحي، المعتقل لدى الحوثي.

كما عين الرئيس هادي أحمد سالم ربيع علي محافظا جديدا لمدينة عدن، وهو المنصب الذي ظل شاغرا أيضا منذ عام تقريبا.

ومن ضمن قرارات الرئيس اليمني، تعيين اللواء بحري، عبدالله سالم النخعي، رئيسا جديدا لأركان الجيش، خلفا للواء العقيلي الذي عينه مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.