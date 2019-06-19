هاشتاغ أزرق يفك عزلة السودان

يستمر هاشتاغ BlueForSudan# أو “أزرق من أجل السودان” في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية والغربية بعد أن أصبح اللون الأزرق يمثل رمزا للتضامن مع السودانيين المنعزلين عن العالم بسبب تواصل قطع الإنترنت منذ أسبوعين. ​

الخرطوم- اكتست مواقع التواصل الاجتماعي باللون الأزرق تضامنا مع الشعب السوداني، وتخليدا لذكرى الضحايا الذين سقطوا في اليوم الثامن والتاسع والعشرين من شهر رمضان، بعد أن اختار المجلس العسكري اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات في العاصمة الخرطوم.

والحركة بدأت تكريما للشاب الراحل محمد هشام مطر الذي قضى بعد أن أصيب برصاصة في رأسه خلال محاولته إنقاذ إحدى المتظاهرات. وسرعان ما تحولت إلى حملة تعبر عن ضحايا الانتفاضة السودانية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر حسن البشير قبل أشهر. وقبل أيام من وفاته، قام مطر بتغيير صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأزرق. إذ كان هذا اللون مفضلا لديه.

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وتحت هاشتاغ MatarBlue#، انطلقت الحملة، عندما قرر أصدقاء مطر وأفراد عائلته تبديل صورهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأزرق، تخليدا لذكراه. ليتشح العالم بعدها بلون السماء. من جانبه، علق محمد عضيبات:

كان بإمكانه أن يكمل حياته الطبيعية في بريطانيا دون أن يثقل نفسه بهموم بلده، لكنه آثر ذلك وعاد ليقف بين جموع الشرفاء، ليكون لسان الحال لوطنه الذي أنهكه الفساد والمفسدون.

ومحمد الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما كان يدرس في بريطانيا قبل أن يسافر إلى السودان للمشاركة في التظاهرات ضد المجلس العسكري. وقال والد محمد في وقت سابق إن ابنه كان يحب اللون الأزرق فأرادت العائلة نشر الهاشتاغ إحياء لذكراه. ولاقت الحملة تجاوبا ودعما دوليا، وشارك عدد من مشاهير العالم في هذه الخطوة، خاصة في ظل قطع الإنترنت ومحاولة العسكر التعتيم حول ما يحدث في البلاد.

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وكتبت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل والتي يتابعها الملايين، على حسابها في إنستغرام إن “ما بدأ كاحتجاج سلمي قد تحول إلى إزهاق المئات من الأرواح البريئة، الوضع في السودان قد تجاوز اللاإنسانية. إلى متى سيستمر هذا، قبل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة ضد هذا الغضب الجماعي؟”

