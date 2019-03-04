ولي العهد محمد بن سلمان قام بإلغاء قيود فرضت لعقود في السعودية

تصدر هاشتاغ "فتح المحلات وقت الصلاة"، أعلى الهاشتاغات في السعودية، لعدة ساعات، الأحد.

وأعاد ناشطون التذكير بضرورة التراجع عن قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، برغم أن العديد من المحلات التجارية لم تعد تلتزم بذلك بشكل تام، بعد تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ونشر ناشطون صورا لمحطات وقود، وصيدليات، مغلقة في وقت الصلاة، قائلين إن قرار فتحها على مدار الساعة، لا يعد تعارضا مع تعاليم الدين الإسلامي.

وانقسم ناشطون بين مؤيد لفتح المحلات بشكل كامل في وقت الصلاة، وبين مطالب باقتصار ذلك على المحلات التي تلبي الاحتياجات الضرورية، مثل الصيدليات، ومحطات الوقود، إضافة إلى محلات بيع الألبسة النسائية.

إلا أن قسما من المغردين أصر على رأيه السابق، بامتداح القرار الحالي، والتذكير بأهمية إغلاق كافة المصالح التجارية في أوقات الصلاة المفروضة.

وفي تطور لاحق، نقلت صحيفة "اليوم" السعودية، عن مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، قوله إن المجلس سيناقش توصية بفتح المحلات وقت الصلاة، وأن التوصية تخضع حاليا للدراسة

يشار إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، قام بإلغاء قيود فرضت لعقود في السعودية، ومنها قيادة المرأة للسيارة، والحفلات الغنائية، ووفقا لناشطين فإن فتح المحلات وقت الصلاة، ربما يقر قريبا.