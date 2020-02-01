هاكرز إيراني يخترق موقع وزارة الصحة المصرية

تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، للاختراق من قبل هاكرز، ما تسبب فى تعطله عن العمل وفق ما أفاد به موقع "اليوم السابع" المصري.

وعرف المخترقون عن أنفسهم بأنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه "جرى التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا، مؤكدا أن الوزارة ستكثف جهودها لعمل إجراءات وقاية مكثفة، كونه المنفذ الإعلامي الرسمي الوحيد لها".

وظهر موقع وزارة الصحة المصرية بخلفية سوداء تماما، مع وجه يرتدي قناعا بجانب العلم الإيراني.

وجاء هذا الاختراق الخطير في وقت اتخذت مصر عدة خطوات كبيرة لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى داخل البلاد، تنفذها وزارة الصحة، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط، وإعلان حالة التأهب القصوى بعد انتشار الفيروس في الصين وعدد من دول العالم.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الأطقم الطبية والإدارية بالحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وذلك إطار تنفيذ توجيهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

وتتابع الوزيرة انعقاد غرفة إدارة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، وهي تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.