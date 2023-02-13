هبوط أرضي في كورنيش الإسكندرية يثير رعب المصريين

البوابه - ربط سكان الإسكندرية هبوط أرضي في كورنيش مدينة السلوم بمصر المطل على البحر المتوسط بزلزال تركيا المدمر، مما شكل حالة من الخوف والهلع في الشارع المصري ودفع السلطات الحكومية إلى التوضيح.

وأكد محافظ مطروح وجود هبوط لمسافة 40 مترا، وهبوط آخر لمسافة 5 أمتار في كورنيش السلوم المشيد منذ العام 2004م .

ونفى المحافظ أن تكون هناك علاقة بين الهبوط الأرضي في الكورنيش وزلزال تركيا لافتا إلى أن أسباب الهبوط الأرضي لديهم تكمن في تعرض مدينة السلوم لكميات كبيرة من مياه الأمطار ثم تراكمها بمنطقة الكورنيش وعدم قدرة مناطق تصريف مياه الأمطار على استيعاب الكميات تلك التي تراكمت على بلاط الكورنيش، مما نتج عن تسربها إلى أرضية الكورنيش أعقبه حدوث هبوط جزئي غير مقلق.

وقام محافظ مطروح بتوجيه المعنيين إلى سرعة معالجة أسباب الهبوط وإعادة ردم الأجزاء المنهارة، تمهيدا إلى إعادة كورنيش السلوم إلى حالته كما كان في السابق.



