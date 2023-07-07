هبوط اضطراري لطائرة مصرية والسلطات توضح

افادت سلطة الطيران المدني المصرية ان سبب هبوط طائرة تابعة لشركة "البحر الأحمر" Red Sea في مطار أكتوبي بكازاخستان بشكل اضطراري كان نتيجة انذار بوجود حريق في مخازن الامتعة والحقائب

وقالت المصادر أن طائرة من طراز بوينغ 737/800 تابعة لشركة الطيران المصرية الخاصة "ريد سي"، المتجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان قد حطت اضطراريا امس الخميس بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة في مخازن الحقائب

واوضحت المصادر ان تحذيرات الإنذار بوجود حريق فى مخازن الأمتعة بالطائرة، انطلقت بعد الإقلاع بحوالى ثلاث ساعات ونصف، وقد تم التعامل مع هذا الأمر على أنه حقيقى واتباع جميع قواعد السلامة الجوية بإخماد الحريق والهبوط فى أقرب مطار وقد اختير مطار أكتوبي بكازاخستان الأقرب للهبوط، أين حطت الطائرة بسلام بعد ان قام قائد الطائرة والطيار المساعد بتفعيل نظام إطفاء الحريق، حيث توقفت جميع تحذيرات الإنذار

واكدت المصادر انه تم اخلاء الركاب والحقائب، بسلام وقام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة اجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار وفحص الطائرة، ليتبين وجود عطل بجهاز الحريق في قمرة القيادة، مع عدم وجود أي آثار لحريق أو دخان فى أي من مخازن الأمتعة.