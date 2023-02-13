هبوط طائرة اضطراريا بعد اشتعال النار بمحركها (فيديو)

البوابه - قام طاقم طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية بالهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وكان على متن الطائرة التي كانت متجه من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك عشرات الركاب الذين لاحظوا إشتعال النيران في أحدى محركات الطائرة، الأمر الذي اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار غلاسكو بريستويك بعد 80 ميلا فقط من نقطة الإقلاع.

وأظهر تسجيل مصور تطاير شرارات ضخمة أسفل أحد أجنحة الطائرة، في حين ظهر في مقطع الفيديو الذي بدأ بالانتشار أصوات قلق وهلق من الركاب.

(US) - A Delta Airlines Flight From Edinburgh To New York Was Forced To Make An Emergency Landing After Its Wing Shot Out Flames



The fire crews waiting on the tarmac we're able to put out the fire.#shuttletvnews pic.twitter.com/oZeEadttpY — ShuttleTV (@shuttletvnews) February 11, 2023

وقامت شركة الطيران بتحويل مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقرر اتجاهها من أدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي بأمان إلى بريستويك بغلاسكو إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، مقدمة في ذات الوقت الإعتذار لعملائها عما وصفته بـ "الإزعاج" الذي تعرضوا له.