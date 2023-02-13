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هبوط طائرة اضطراريا بعد اشتعال النار بمحركها (فيديو)

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 09:14
تطاير شرارات ضخمة من جناح طائرة هبطت اضطراريا بعد اشتعال النيران بأحد محركاتها.
تطاير شرارات ضخمة من جناح طائرة هبطت اضطراريا بعد اشتعال النيران بأحد محركاتها.

البوابه - قام طاقم طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية بالهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

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وكان على متن الطائرة التي كانت متجه من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك عشرات الركاب  الذين لاحظوا إشتعال النيران في أحدى محركات الطائرة، الأمر الذي اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار غلاسكو بريستويك بعد 80 ميلا فقط من نقطة الإقلاع.

وأظهر تسجيل مصور تطاير شرارات ضخمة أسفل أحد أجنحة الطائرة، في حين ظهر في مقطع الفيديو الذي بدأ بالانتشار أصوات قلق وهلق من الركاب.

 

 

 

 

وقامت شركة الطيران بتحويل مسار رحلة دلتا رقم 209 والتي كان مقرر اتجاهها من أدنبرة إلى نيويورك جون كنيدي بأمان إلى بريستويك بغلاسكو إثر مشكلة ميكانيكية بالطائرة، مقدمة في ذات الوقت الإعتذار لعملائها عما وصفته بـ "الإزعاج" الذي تعرضوا له.

كلمات دالة:دلتا إيرلاينزهبوط اضطراريمطار جون كينيديأدنبرةنيويورك

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