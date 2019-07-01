هبوط طائرة المانية اضطراريا بسلام في مطار بن غريون

هبطت طائرة ألمانية بسلام في مطار ديفيد بن غوريون في تل ابيب وعلى متنها 152 راكبا بعد إعلان حالة الطوارئ بالمطار لتلف أحد إطاراتها.

وانتشرت عشرات سيارات الاسعاف بعد تعطل أحد إطاراتها أثناء الإقلاع في مطار كولونيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إطار عجلة واحدة على الأقل للطائرة تعرض لأضرار كبيرة أثناء إقلاع "بوينغ-737" التابعة لشركة Electra Air وعلى متنها 152 شخصا.

كما أقلعت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لمرافقة الطائرة والتأكد من حجم الأضرار وإبلاغ إدارة المطار بهذا الشأن.

وكشفت تقارير ان "الطائرة قامت بتحليق دائري منذ حوالي نصف ساعة من أجل التحضير لهبوطها في المطار".