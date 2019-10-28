هتافات تطالب باعتقال ترامب خلال حضوره دوري البيسبول

بثت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو، يظهر تعالي صيحات وهتافات صاخبة تطالب بسجن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك أثناء حضوره مباراة بين فريقي "واشنطن ناشونالز" و"هيوستن أستروس"، في إطار مباريات "السلسلة العالمية للبيسبول"، مساء أمس الأحد في واشنطن.

وكان ترامب جالسا في مدرجات استاد "ناشونال بارك" إلى جانب أقرب حلفائه الجمهوريين، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، والسيناتور ليندسي غراهام، والسيناتور ديفيد بيردو، والنائبة ليز تشيني.

ووفقا لشهود عيان، ثار الجمهور عندما ظهر ترامب وقرينته ميلانيا، على شاشة العرض الكبيرة، وبدأ بعض أعضاء الحشد يرددون هتافات "اعتقلوه".