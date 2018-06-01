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هجمات إعلامية غير مسبوقة بين جماعة خامنئي وتيار روحاني

هجمات إعلامية غير مسبوقة بين جماعة خامنئي وتيار روحاني
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