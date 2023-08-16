هجمات بالأسلحة البيضاء تثير غضب السعوديين (فيديو)

أثارت مقاطع فيديو لهجمات متكررة باستخدام أسلحة بيضاء على المارة في الطرق استياءً وغضبًا في المملكة العربية السعودية.



وظهرت مجموعة من الأفراد في مقاطع مختلفة وهم يستخدمون التهديد بالأسلحة البيضاء لسلب الناس أموالهم.

في الوقت نفسه، نجحت الشرطة في منطقة الرياض بالتعاون مع الشرطة في المنطقة الشرقية في القبض على عصابة متورطة في سرقة الأفراد بعد خروجهم من البنوك.

وتمكنت الشرطة من اعتقال أربعة أشخاص مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين غير مشروعين لارتكابهم جرائم جنائية.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية القبض على المتهمين بعد تلقي معلومات حول سلبهم لمبالغ مالية تجاوزت المليون ريال باستخدام سيارة مسروقة.

ويُظهر الفيديو الجهود التي بذلها رجال الأمن أثناء مداهمة مكان إقامة المشتبه بهم واعتقالهم، وذلك استعدادًا لتقديمهم للنيابة العامة للمحاكمة.

