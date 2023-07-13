هجمات روسية مكثفة.. كييف: أسقطنا 20 مسيرة وصاروخي كروز

لليلة الثالثة على التوالي، تتعرض العاصمة كييف، ومناطق أخرى في أوكرانيا، لهجمات روسية مكثفة، حيث اعلنت أوكرانيا عن اسقاط 20 طائرة مسيرة هجومية روسية وصاروخي كروز.

وأفاد يوري إيغنات، المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، بنجاح عملية الدفاع الجوي التي قاموا بها، حيث تم تدمير 20 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وإسقاط كل الطائرات التي كانت في الجو، بالإضافة إلى تدمير صاروخي كروز من طراز "كاليبر".

وقامت القوات الروسية بتوجيه هجمات بواسطة طائرات مسيرة من صنع إيراني نحو مدينة كييف في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حيث انفجرت تلك الطائرات تلقائياً.

وسُمعت انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، وتحطمت الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها في أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية، وتم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب إصابتهم بشظايا، بينما تضررت بعض المباني.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطة البلدية عبر تطبيق تليغرام أن الحطام سقط على خمس مناطق مختلفة. وأضافت أنه تم التعرف على نحو 10 طائرات مسيرة وتدميرها. عُثر على جثة شخص في منطقة بوديلسكي أثناء عمل رجال الإطفاء على إخماد حريق في مبنى سكني.

كما تمت السيطرة على الحريق في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقًا، وأيضًا في مبنى غير سكني.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بأن الحطام تسبب في أضرار لواجهة مبنى سكني مؤلف من 25 طابقًا، كما أصيب شخصان في منطقة دارنيتسكي جراء سقوط الركام، بينما تم علاج شخصين آخرين في منطقة شيفتشينكيفسكي.

