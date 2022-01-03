هجوم الكتروني يستهدف اكاديمية الدفاع الجوي البريطانية

كشف المارشال الجوي البريطاني المتقاعد إدوارد سترينغر عن تعرض أكاديمية الدفاع البريطانية لهجوم إلكتروني تسبب في أضرار كبيرة، مشيراً إلى أن مصدره ربما يكون من روسيا أو الصين من دون ان يصدر تعقيب رسمي من لندن

هجوم على اكاديمية الدفاع

ونقلت وكالة سكاي نيوز البريطانية عن المارشال الجوي إدوارد سترينغر، الذي تقاعد في أغسطس (آب) الماضي، أن الهجوم الذي تم اكتشافه في مارس (آذار) 2021 يعني أن أكاديمية الدفاع اضطرت إلى إعادة بناء شبكتها.

وقال إنه لا يعرف ما إذا كان المسؤولون عن الهجوم هم مجرمون أم دولة معادية، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، لكن الضرر لم يتم تصحيحه بالكامل إلى الآن حتى بعد أشهر

معلومات حساسة



وقال المارشال سترينغر: يمكن أن يكون أياً من هؤلاء أو قد يكون مجرد شخص يحاول العثور على ثغرة أمنية لهجوم ببرنامج الفدية الذي كان، كما تعلمون، منظمة إجرامية صريحة. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أنه لم يكن هناك أي معلومات حساسة مخزنة على شبكة الأكاديمية.

بريطانيا تحدد اعداءها

والاسبوع الماضي اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن داميان هيندز أربع دول «معادية» يمكنها أن تشكل تهديداً للمملكة المتحدة

ورداً على سؤال حول أكثر الدول عداءً لبريطانيا، اختار هيندز «الصين وروسيا وإيران». وقال: «هذه البلدان الثلاثة التي ذكرتها لكم لديها قدرة بشرية مادية، ولديها وجود إلكتروني كبير، وهي قادرة على الانتشار على نطاق واسع». وأضاف أن هذه البلاد يمكنها إجراء عمليات جمع ومشاركة المعلومات بطرق مختلفة ومتعددة.

وقال «ليس الإرهاب فقط هو الذي يهدد أمن المملكة المتحدة».