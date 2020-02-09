هجوم انتحاري يستهدف وحدة للجيش الجزائري قرب حدود مالي ومقتل جندي

قالت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجندي تمكن من إحباط دخول المركبة المفخخة إلى داخل الوحدة العسكرية، لكنها لم توضح الجهة التي نفذت العملية الإرهابية.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الأحد، مقتل أحد جنودها جراء قيام مجموعة إرهابية "مجهولة" بعملية انتحارية استهدفت وحدة للجيش قرب الحدود مع مالي.

وكشفت وزارة الدفاع، في بيان لها، عن استهداف "مركبة مفخخة مفرزة (وحدة) تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة برج باجي مختار بمحافظة تمنراست" أدت إلى مقتل الجندي حارس المفرزة.

وأوضحت أن الجندي الحارس تمكن من إحباط دخول المركبة المفخخة إلى داخل الوحدة العسكرية، لكن البيان لم يوضح الجهة التي نفذت العملية الإرهابية.

ووجه قائد الجيش الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة تعازيه لعائلة الجندي، ونوه بـ"اليقظة العالية التي تحلى بها أفراد المفرزة".

وتعد هذه المرة الأولى - منذ حادثة الاعتداء الإرهابي على منشأة تينغتورين بمنطقة "عين أميناس" (وسط الجنوب الجزائري) عام 2013 - التي تعلن فيها السلطات الجزائرية عن عملية إرهابية جنوبي البلاد.

وتأتي العملية بعد أيام فقط من مناورات عسكرية برية وجوية قام بها الجيش الجزائري على الحدود مع دولتي مالي وليبيا لـ"صد أي هجوم عسكري أو اختراق إرهابي"، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة الحربية.

ودعا حينها اللواء شنقريحة أفراد الجيش الجزائري بـ"المناطق الحدودية" إلى "بذل كل ما في وسعهم لصد وإفشال أي محاولة، يمكنها أن تهدد السلامة الترابية للجزائر وتمس بسيادتها الوطنية".

وعقب تسلمه مهامه رئيساً للبلاد، عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، قرر خلاله "رفع حالة التأهب والعسكري على الحدود مع دولتي مالي وليبيا".

ويقول الخبراء الأمنيون إن تدهور الوضعين الأمني في هذين البلدين الذين تربطهما حدود شاسعة مع الجزائر تفوق الألفي كيلومتر زاد من "حالة استنزاف الجيش الجزائري" الذي بات يتكبد خسائر مادية سنوية تفوق 1 مليار دولار بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة على حدود البلاد الشرقية والجنوبية.

وتنشط في شمال مالي وجنوب ليبيا جماعات إرهابية تنضوي جميعها تحت لواء أخطر تنظيمين إرهابيين عالميين وهما القاعدة وداعش، في وقت يواصل فيه النظام التركي جلب آلاف المرتزقة والإرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا لدعم مليشيات فايز السراج بليبيا.

