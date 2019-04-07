هجوم بالرصاص في القاهرة يسفر عن مقتل شرطي وسائق

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قتل شرطي مصري وسائق صباح الاحد في في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما قالت مصادر أمنية وقضائية لفرانس برس.

وأكدت المصادر أن نقيبا وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين اخرين قتلا "في هجوم بالرصاص" استهدف الحافلة التي كانت تقوم ب"دورية عادية" في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.

ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم الذي أسفر كذلك عن اصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.

وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور قواته بالبحث عن الجناة وتحديد دوافعهم.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش عام 2013، تستهدف مجموعات متطرفة بانتظام قوات الأمن في شمال سيناء، ونادرا ما تقع هجمات بالقاهرة.

وقتل مئات من رجال الشرطة في الاعتداءات في شمال شيناء حيث يقوم الجيش بعملية عسكرية واسعة النطاق منذ شباط/فبراير 2018 تستهدف بالأساس "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب السلطات، قتل قرابة 600 ارهابيا مفترضا و40 جنديا على الاقل منذ بدء هذه العملية.