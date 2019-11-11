مهاجم يطعن 3 من اعضاء فرقة استعراضية خلال حفل فني بالرياض (فيديو)

اظهرت لقطات مصورة شخصا يعدو مسرعا باتجاه الفرقة الاستعراضية وهي على خشبة العرض، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.

قال التلفزيون السعودي الاثنين، إن شرطة الرياض ألقت القبض على شخص هاجم بسكين فرقة موسيقية خلال حفل فني في العاصمة.

وفي تغريدة، قالت قناة "الإخبارية" إن الشرطة ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين)" بعد الهجوم الذي أثار هلع الحاضرين.

وأضافت القناة أن المهاجم "طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله"، مؤكدة، وفق المصادر، أن "حالة المصابين مستقرة".

وكان لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، أظهرت "شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له".

وقال الناشطون إن الحادث وقع خلال عرض فني أقيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم، فيما ترددت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعا بين الحضور.

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية، ما أغضب بعض المتشددين.

ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.

