  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. هجوم بالسلاح الابيض على ركاب قطار في طوكيو

هجوم بالسلاح الابيض على ركاب قطار في طوكيو

منشور 06 آب / أغسطس 2021 - 03:13
المهاجم اصاب 4 اشخاص بجراح مستخدما سكين
المهاجم اصاب 4 اشخاص بجراح مستخدما سكين

شن مجهول هوية هجوما دمويا على ركاب قطار في طوكيو في خضم انشغال هذا البلد باستضافة الاولمبياد الرياضية طوكيو2020 مما اسفر عن اصابة عدد من الاشخاص 

واعلنت الشرطة اليابانية ان المهاجم اصاب 4 اشخاص بجراح مستخدما سكين داخل قطار ركاب في العاصمة طوكيو قبل ان يلوذ بالفرار 

وفصلت الشرطة بالقول أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة داخل قطار كهربائي في حي سيتاغايا في العاصمة مشيرة الى انه جار البحث عن الجاني

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...