هجوم بالسلاح الابيض على ركاب قطار في طوكيو

شن مجهول هوية هجوما دمويا على ركاب قطار في طوكيو في خضم انشغال هذا البلد باستضافة الاولمبياد الرياضية طوكيو2020 مما اسفر عن اصابة عدد من الاشخاص

واعلنت الشرطة اليابانية ان المهاجم اصاب 4 اشخاص بجراح مستخدما سكين داخل قطار ركاب في العاصمة طوكيو قبل ان يلوذ بالفرار

وفصلت الشرطة بالقول أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة داخل قطار كهربائي في حي سيتاغايا في العاصمة مشيرة الى انه جار البحث عن الجاني