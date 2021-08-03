هجوم بالصواريخ على مقر ل"قسد" بريف دير الزور

استهدف مسلحون بالقذائف الصاروخية مقرا تابعا لقوات "قسد" في بلدة الشحيل، القريبة من حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا.

ورجحت مصادر أن يكون الهجوم على مقر "قسد" المدعومة من قبل الجيش الأمريكي، قد نفذ من قبل مسلحين من ابناء العشائر العربية، المناهضة للوجود الأمريكي في شرق سوريا.

ويتخذ الجيش الأمريكي من حقل "العمر" النفطي قاعدة عسكرية غير شرعية.

وقالت المصادر أنه أعقب الهجوم الصاروخي تحليق مكثف للطائرات الأمريكية فوق منطقة الهجوم، مع سماع أصوات سيارات الأسعاف.

تعزيزات عسكرية أمريكية

وأفادت مصادر محلية في تصريحات ل"سبوتنك" بوصول تعزيزات عسكرية أميركية قادمة من الأراضي العراقية نحو قاعدة "معمل كونيكو للغاز"، وتضمنت التعزيزات معدات عسكرية وصواريخ وذخيرة حية.

وكانت قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر قد تعرضت لهجوم بعددٍ من القذائف الصاروخية، في تموز/يوليو الماضي، حيث حمّلت "قسد" خلايا "داعش" مسؤولية الهجوم.

وفي 4 تموز/ يوليو أفادت مصادر الميادين بسماع دويّ 4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين على الأراضي السورية.

ولفتت المصادر إلى سقوط قذيفتين على المدينة السكنية داخل قاعدة حقل العمر الأميركية في دير الزور.

وقبل ذلك، أفادت وسائل اعلام بإصابة القاعدة الأميركية غير الشرعية في حقل العمر شرقيّ دير الزور بقذائف صاروخية.