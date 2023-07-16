هجوم بالمسيرات الأوكرانية على سيفاستوبول

أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي والأسطول قامت بصد هجوم للطائرات المسيرة على المدينة، مؤكدا أن الخدمات العامة في المدينة مستعدة تمامًا، وطلب من السكان الحفاظ على الهدوء.

وفي منشور لاحق على تطبيق "تلغرام"، أفاد رازفوجايف بأن ثمانية طائرات مسيرة حاولت مهاجمة سيفاستوبول يوم الأحد، وقال: "تم إسقاط طائرة فوق البحر وتم تعطيل خمس طائرات أخرى من قبل قوات الحرب الإلكترونية، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار على الطريق الخارجي".

وشدد رازفوجايف أن الهجوم لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات، فيما ذكرت إدارة النقل المحلية أن حركة عبارات وقوارب الركاب في خليج سيفاستوبول تم تعليقها مؤقتًا.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة نفذ أكثر من 40 طلعة وقصف نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة وثماني مناطق تركيز قوات وأسلحة أوكرانية.

وأكد المتحدث أن القوات الأوكرانية قامت بأربع محاولات لمهاجمة مواقع روسية في منطقة غابات سيريبريانسكي وتكبدت خسائر كبيرة.

وأشار إلى تحطم دبابة وعربتين قتاليتين وعربة قتال مصفحة بسبب الضربة الجوية والهجوم الناري من قبل مجموعة قوات المركز، مشيرًا إلى أن العدو تكبد خسائر كبيرة في القوى البشرية.

وأكدت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا أن صافرات الإنذار انطلقت في سبعة مناطق في البلاد، من بينها ميكولايف، سومي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد، وأوديسا، وذلك تحذيرًا من الغارات الجوية.

تشير البيانات إلى أن الضربات الروسية دقيقة وتستهدف البنية التحتية الأوكرانية منذ العاشر من أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وفي تصريحاته، أقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندريه يرماك، بأن الهجوم المضاد لقوات كييف لا يحرز تقدمًا سريعًا، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك تقدم كافٍ، سيتم إعلان ذلك، مؤكدًا أنه لا يرغب في تضخيم الوضع.

