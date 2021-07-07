هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية قرب دير الزور

استهدفت طائرات مسيرة اليوم الأربعاء، قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي السوري، في ريف دير الزور، وسط حديث عن وقوع اصبات مؤكدة داخل القاعدة.

وبحسب مصادر محلية فإن الهجوم حدث بموجة من الطائرات المسيرة، التي أغارت على القاعدة الأمريكية شمال شرق دير الزور.

وياتي الهجوم على أكبر قاعدة أمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا، للمرة الثالثة على التوالي خلال أيام قليلة.

وقالت المصادر: "دفاعات الجيش الامريكي أطلقت عددا من الصواريخ المحمولة على الكتف، في محاولة للتصدي لهجوم طائرات مسيرة مجهولة العائدية".

وتابعت المصادر: أصوات انفجارات مسموعة داخل القاعدة تصل إلى القرى والبلدات المحاذية لنهر الفرات جنوبا، وقد تم إغلاق القاعدة.

الجيش السوري

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر محلية، أن "قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية شرق البلاد، تعرضت لهجوم جديد قبل ظهر اليوم الأربعاء 7 تموز/يوليو، بالقذائف الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي قدمت من الجهة الغربية من نهر الفرات (مواقع سيطرة الجيش العربي السوري)، ما يعتبر تطوراً جديداً ومهماً في منحى عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وحلفائه على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت المصادر أن "الطائرات المسيرة كان هدفها التصوير والمراقبة، لتوثيق الهجوم على ما يبدو، ومنع التعتيم على الخسائر الذي عادة ما تتخذه القوات الأمريكية في سوريا والعراق، بعدها تعرضت القاعدة لقصف بالقذائف الصاروخية التي سقطت على محيط وداخل القاعدة مع معلومات مؤكدة على وقوع إصابات مادية وبشرية داخلها"

التحالف الدولي

وأضافت المصادر أن "القاعدة التي تضم عدد من جيوش دول ما يسمى (التحالف الدولي) المزعوم، استخدموا صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، في محاولة التصدي للهجوم، ليسجلوا فشلا ذريعا في تحقيق الهدف".

وبينت المصادر أن محاولة التصدي نجحت في تحقيق أهداف فقيرة للغاية، بعدما اقتصرت نتائجها على إسقاط طائرة مسيرة واحدة فقط، مع عودة بقية السرب إلى منطقة غرب الفرات دون أي إصابة".

استنفار بين القوات الأمريكية

وفي هذه الأثناء، تشهد قاعدة ومنطقة "حقل العمر" النفطي والقرى المحيطة بها استنفاراً من قبل القوات الأمريكية التي بدأت على الفور بحملة تمشيط واسعة على بلدات ريف دير الزور المحيطة بها بمساندة تنظيم "قسد" مع معلومات عن اعتقال مجموعة من الشبان من أبناء العشائر العربية واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

من جانبه اعترف مدير ما يسمى "المركز الإعلامي لتنظيم "قسد" المدعو فرهاد شامي بأنه في بتمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعرضت جيوش دول "التحالف الدولي " و تنظيم "قسد" في منطقة حقل العمر بدير الزور لهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة، وان التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار،وذكر أنهم سينشرون المعلومات التفصيلية في حال ورودها.