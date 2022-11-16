هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة عُمان

أصيبت ناقلة نفط إسرائيلية في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قبالة سواحل سلطنة عمان، بحسب ما افادت وكالات أنباء الأربعاء.

ونقلت وكالة الاسوشييتد برس عن مصدر دفاعي قوله أن الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء، استهدف الناقلة "باسيفيك زركون" التي ترفع علم ليبيريا، لكنها تعود الى شركة "شحن شرق المحيط الهادئ"، التي تتخذ مقرها في سنغافورة ويمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

ومن جانبها، اكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية تراقب الشحن انه يجري التحقيق في الحادثة حاليا.

وعلى صعيده، نفى مركز الامن البحري في سلطنة عمان ان تكون لديه معلومات حاليا بخصوص الهجوم، بحسب ما نقلته عنه وكالة انباء رويترز.

ووفقا لموقع "مارين ترافيك" الذي يتتبع حركة السفن، فقد شوهدت الناقلة "باسيفيك زركون" اخر مرة يوم الاثنين، قبالة شاطئ لوى على الساحل الشمالي الشرقي لسلطنة عمان.

وكانت قد غادرت من ميناء ولاية صحار جنوبي ليوى ظهر الاثنين، في طريقها الى وجهتها النهائية في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس.

وفيما لم تعلن اي جهة بعد مسؤولتها عن الهجوم الذي لم تعرف نتائجه بعد، لكن من المعلوم ان اسرائيل وايران تخوضان منذ سنوات ما اطلق عليه "حرب الناقلات" التي استهدف كل طرف منهما سفنا للاخر في كل من البحرين المتوسط والأحمر وكذلك في مياه الخليج العربي.