هجوم بقنبلة يستهدف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي

أفاد مصدر أمني بان مجهولين هاجموا بقنبلة مساء الاربعاء، مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر إن "مجهولين يستقلون سيارة ألقوا قنبلة على مكتب شاخوان عبد الله في حي رحيماوا بمدينة كركوك".

وأضاف أن القنبلة انفجرت في فناء المكتب، ما تسبب بأضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية طوقت محيط المكتب، وبدأت التحقيق في الهجوم للوصول إلى الجناة.

وشاخوان عبد الله، الذي ينحدر من كركوك، فاز بعضوية البرلمان العراقي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (رابع الترتيب برصيد 31 مقعدا) بزعامة مسعود بارزاني.

ووقعت هجمات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تعرضت مكاتب تحالفي "تقدم" و"عزم" وهما أكبر كتلتين للقوى السنية، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" لهجمات مماثلة يومي الخميس والجمعة، ومكتب النائب عبد الكريم عبطان عضو تحالف "تقدم" منتصف ليل السبت/الأحد.

نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله

وتشير المعطيات إلى أن "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر والتي حلت أولاً بفوزها بـ73 مقعداً، قد دخلت في تحالف غير معلن مع "تقدم" وعزم" والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي الهجمات وسط توترات سياسية يعيشها العراق عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط اعتراض قوى وفصائل شيعية ضمن "الإطار التنسيقي" على النتائج بداعي أنها مزورة.