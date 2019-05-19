هجوم جديد بأسلحة كيماوية في ريف اللاذقية؟

قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر: “خلال 48 ساعة الماضية قصفت قوات النظام محور كبينة بريف اللاذقية بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وبراميل متفجرة ولم تستطع التقدم وقامت اليوم بقصف المنطقة بغاز الكلور”.

وأضاف القائد العسكري: “بعد القصف بغاز الكلور بحوالي ساعة بدأت القوات الحكومية ومقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني عملية اقتحام لمحور كبينة الاستراتيجي”.

وأشار إلى أن محاور تقدم قوات النظام تشهد أعنف المعارك حاليا، حيث أطلقت القوات الحكومية عشرات الصواريخ، لافتا إلى تدمير ثلاث سيارات ومقتل وجرح أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية والإيرانية.

وأكد القائد أن “القوات الحكومية فشلت أكثر من 10 مرات في التقدم والسيطرة على منطقة كبينة والتي تعتبر منطقة استراتيجية مهمة تمكنها من رصد ناري المنطقة الممتدة من جسر الشغور في ريف إدلب وصولاً إلى سهل الغاب في ريف حماة.

من جانبه، أشار الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر النقيب ناجي مصطفى إلى مقتل تسعة عناصر من القوات الحكومية جراء تدمير سيارة عسكرية بصاروخ كورنيت على جبهة الحويز، إضافة إلى تدمير دبابة ومقتل طاقمها.

وفي محافظة حماة، قالت قوات النظام السوري إن فصائل المعارضة أطلقت 12 قذيفة صاروخية وهاون على المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “وحدات من قوات النظام ترد بضربات مركزة على خروقات جبهة النصرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ما أدى إلى تدمير عدد من أوكارهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي”.

