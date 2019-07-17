هجوم جديد للحوثيين على مطار جيزان السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها جماعة مليشيات الحوثيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

وكانت مليشيا الحوثيين أعلنت، اليوم، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، تنفيذ "الطيران المسير" التابع لها هجمات على مطار جيزان جنوب غربي السعودية، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه المليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

من جهته قال الناطق باسم المليشيا، العميد يحيى سريع، عبر صفحته على "فيسبوك": إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار جيزان الإقليمي، وقد أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، مبيناً أن "الطائرات استهدفت أهدافاً عسكرية مهمة".

ومساء أمس الثلاثاء ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلاً عن سريع، أن "عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأوضح أن "عملية سلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، مشيراً إلى أن العملية تأتي في إطار "الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني العظيم"، بحسب وصفه.

وأكّد "سريع" أن العمليتين الهجوميتين استهدفتا مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد العسكرية في خميس مشيط، وأصابت أهدافها بدقة عالية.

وخلَّفت الحرب التي يشهدها اليمن آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك، واتهامات لأطراف الحرب بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين.