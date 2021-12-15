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هجوم جوي حوثي كبير على السعودية

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:00
#التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.
#التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.

افاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن.

وقال التحالف في بيان له إنه "دمر منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية".

تزامن ذلك مع اعلان الحوثيين استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية، وأهداف حيوية أخرى.

 

 

كما تحدث التحالف عن تدمير صاروخين بالستيين اطلقهما الحوثيون على مدينة ابها السعودية 

وقال التحالف في بيان له إن "مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

 

 

وافاد التحالف بان الحوثيين استخدمو مطار صنعاء في اطلاق الصواريخ على السعودية 

 

 

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كلمات دالة:التحالف العربيالحوثيونانصار اللهالسعوديةابهاجازانمطار صنعاءايرانالرياض

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