هجوم جوي حوثي كبير على السعودية

افاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن.

وقال التحالف في بيان له إنه "دمر منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية".

تزامن ذلك مع اعلان الحوثيين استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية، وأهداف حيوية أخرى.

القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2021

كما تحدث التحالف عن تدمير صاروخين بالستيين اطلقهما الحوثيون على مدينة ابها السعودية

وقال التحالف في بيان له إن "مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وافاد التحالف بان الحوثيين استخدمو مطار صنعاء في اطلاق الصواريخ على السعودية

#عاجل#التحالف: الحوثيون أطلقوا عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 15, 2021

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