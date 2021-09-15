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هجوم جوي على مطار ابها السعودي

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:45
تعرض مطار أبها الدولي جنوب المملكة لهجوم جوي شنته جماعة الحوثيين
تعرض مطار أبها الدولي جنوب المملكة لهجوم جوي شنته جماعة الحوثيين

اعلنت السلطات السعودية عن تعرض مطار أبها الدولي جنوب المملكة لهجوم جوي شنته جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن 

وقال التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها، مشددا على أن "انتهاكات الحوثيين ومحاولاتهم استهداف المدنيين مخالفة للقانون الدولي".

وذكر التحالف أنه "يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية"

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