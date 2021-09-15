هجوم جوي على مطار ابها السعودي

اعلنت السلطات السعودية عن تعرض مطار أبها الدولي جنوب المملكة لهجوم جوي شنته جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن

وقال التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها، مشددا على أن "انتهاكات الحوثيين ومحاولاتهم استهداف المدنيين مخالفة للقانون الدولي".

وذكر التحالف أنه "يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية"

#عاجل :

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 15, 2021

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#التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه #مطار_أبها pic.twitter.com/34p274twa0 — جريدة الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) September 15, 2021

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