هجوم حوثي بصاروخ باليستي يستهدف المنطقة الصناعية في جازان

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن عن سقوط صاروخ باليستي اطلقه الحوثيون من اليمن مساء الاحد، على المنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف في بيان إن هذه المحاولة هي الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأكد البيان أن "اعتداء وحشيا بصاروخ باليستي" استهدف بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" مشيرا الى تقارير اولية حول "إصابة مقيم بإصابة طفيفة"

وقال انه "جارٍ تقييم الأضرار بالموقع"، وأن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

كما اعلن التحالف انه اعترض وتدمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من المحافظة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

كما كشف أن "الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي"، مشدداً على أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين"، مؤكداً أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.