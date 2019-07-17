هجوم حوثي جديد بطائرات مسيرة مطار جازان السعودي

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن شن هجوم جديد بطائرات مسيرة الاربعاء، على مطار جازان في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك إن الهجوم تسبب في تعطل الملاحة الجوية في المطار. ولم يصدر أي تعليق من السعودية.

من جانبه، اعلنت قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة حوثية مسيرة أطلقت نحو الأعيان المدنية في جازان.

وأمس الثلاثاء، قالت قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن إنها اعترضت وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت في طريقها لمدينتي جازان وأبها في جنوب غرب المملكة.