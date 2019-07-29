هجوم حوثي على مطار أبها الدولي السعودي

نقلت قناة المسيرة الناطقة بلسان جماعة الحوثي اليمنية عن متحدث باسم قوات الحوثيين قوله إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة المتحالفة مع إيران شن اليوم الأحد هجوما على مطار أبها الدولي بالسعودية.

أعلن المتحدث باسم القوات الحوثية في اليمن العميد يحيى سريع مساء يوم الأحد أن سلاح الجو المسير ” التابع للقوات الحوثية” نفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف كيه 2 بدون طيار.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن عن المتحدث قوله “إن عملية سلاح الجو المسير استهدفت مواقع مهمة في مطار أبها الدولي وحققت إصابة دقيقة”.

وأضاف سريع أن” عملياتنا تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية”.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم. (وكالات)