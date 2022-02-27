هجوم روسي يدمر أكبر طائرة شحن بالعالم

أعلنت اوكرانيا الاحد، ان اكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز ”أنتونوف 225 مريا“، احترقت في هجوم روسي على مطار قرب من كييف.

وقالت شركة ”أوكروبورونبروم“ الأوكرانية لتصنيع الأسلحة عبر صفحتها على فيسبوك دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا".

وتابعت "حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف“.

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على 3 مليارات دولار، وسيستغرق وقتًا طويلا.

صممت طائرة أنتونوف أن-225 لكى تستخدم في برنامج الفضاء السوفيتي لحمل مكوك الفضاء "بوران". وهدفها يطابق هدف تصميم الطائرة إيرباص بولقا والطائرة الأمريكية شاتل كارير.

وحلقت الطائرة أنتونوف 225 لأول مرة 21 ديسمبر عام 1988.

وعرضت الطائرة في معرض باريس عام 1989. وقد صنعت طائرتان ولكن هناك واحدة فقط في الخدمة.

وهي متوفرة للخدمة التجارية في شحن الشحنات فوق الثقيلة أو الثقيلة جداً حتى وزن 250 طن [2] وبطول يمكن أن يصل إلى 70 متراً كحد أقصى.[4] الطائرة الثانية بنيت جزيئا عام 1989 لصالح برنامج الفضاء السوفيتي.