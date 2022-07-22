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هجوم سيبراني عراقي يعطل موقع الخطوط الجوية التركية

منشور 22 تمّوز / يوليو 2022 - 11:53
الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية

أكدت وكالة الأنباء العراقية أن موقع شركة الخطوط الجوية التركية تعرض لهجوم سيبراني.

وأفادت الوكالة نقلا عن بيان لمركز الإعلام الرقمي، إن "هجوم "Ddos attack" عطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية".

وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم.

ونشر مغردون على "تويتر" صورة للموقع قالوا أنه معطل ولا يمكن الدخول إلى خدماته.

كما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تُدعى "فريق التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم DDOS ضد موقع وخوادم الخطوط الجوية التركية ردا على عمليات الجيش التركي في إقليم كردستان العراق.

وعاد الموقع فيما بعد إلى العمل بصورة طبيعية.

 

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