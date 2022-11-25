هجوم سيبراني على وكالة فارس الايرانية لاجل مهسا اميني

شن قراصنة الكترونيين هجوم سيبراني ساحق على وكالة انباء فارس التابعة للتيارات المتشددة في ايران واخرجتها عن الخدمة، ونشر القراصنة على الصفحة الرئيسية للوكالة رسالة تدعو الى الحرية

وقالت مصادر في المعارضة الايرانية ان الهجوم لم يخرج وكالة انباء فارس عن الخدمة فحسب بل شطب ارشيفها الضخم بالمعلومات والانباء والصور والفيديوهات

وقالت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية في رسالة تركتها على الصفحة الأولى لموقع وكالة انباء فارس أنها حذفت ما يقرب من 250 تيرا بايت من البيانات من جميع الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوكالة. وكتب المخترقون: لأجل "المرأة، الحياة، الحرية" ولأجل مهسا اميني الشابة الايرانية التي قتلت قبل اكثر من 70 يوما ونتج عن الجريمة ثورة عمت انحاء ايران اسفرت عن سقوط اكثر من 600 ضحية