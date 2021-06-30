  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. هجوم سيبراني مكثف على خط بوتين الخاص بالحوار المباشر

هجوم سيبراني مكثف على خط بوتين الخاص بالحوار المباشر

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 04:24
المذيعة: تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات (سيبرانية)
المذيعة: تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات (سيبرانية)

تعرضت أنظمة الاتصال الخاصة بـ حوار "الخط المباشر" المتلفز السنوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى هجوم سيبراني مكثف.

وقالت مذيعة الخط المباشر أثناء الحوار مع الرئيس بوتين اليوم الأربعاء: "تسلمنا معلومات مفادها أن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجومات (سيبرانية) مكثفة من نوع DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات)".

رد بوتين على ذلك بالقول: "حقا؟ ليست مزحة؟".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن مصدر الهجمات السيبرانية هذه لم يحدد بعد.

لمتابعة الفيديو اضغط هنا

 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...