هجوم صاروخي إسرائيلي على حمص السورية

افادت الوكالة العربية السورية للانباء الرسمية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت مساء الاحد، "لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي"، مشيرة الى هجوم صاروخي اسرائيلي جديد.

واشارت الوكالة الى ان الدفاعات الجوية اسقطت عددا من هذه الاهداف.

ومن جانبه، بثّ التلفزيون الرسمي مشاهد لتصدي الدفاعات الجوية السورية "لصواريخ العداون الإسرائيلي".

المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدث على صعيده عن انفجارات في ريف حمص نتيجة القصف الإسرائيلي، والذي قال انه استهدف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني.

واوضح المرصد أن اربعة صواريخ اسرائيلية استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص حيث تتمركز فصائل موالية لإيران وحزب الله اللبناني.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا خلال الاعوام الماضية، مستهدفة مواقع للجيش السوري واخرى بعضها والبعض لحزب الله اللبناني.