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هجوم صاروخي جديد على قاعدة التاجي الاميركية

منشور 14 آذار / مارس 2020 - 04:45
سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107
سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي. كاغينز على "تويتر" سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة الـ10:51 من صباح اليوم على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين، وأن "التحقيق مستمر".


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