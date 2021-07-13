هجوم صاروخي على قاعدة اميركية في سورية

امطر مسلحون سوريون قاعدة عسكرية أمريكية بعدة قذائف في هجوم هو الثاني خلال 48 ساعة فقط لم تعلن واشنطن خلاله عن اي خسائر

واستهدف الهجوم القوات الاميركية الموجودة في أكبر حقول النفط السورية بريف دير الزور الشرقي وفق ما نقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصادر محلية

من جهتها افادت وسائل إعلام محلية في دير الزور أن دخان تصاعد من القاعدة بعد تعرضها لقذيفتين صاروخيتين، وذكرت وكالة "فرات بوست" أن قذيفتين سقطتا في محيط القاعدة الأولى عند الساعة 12:15 والثانية عند الواحدة ظهر اليوم.

وكانت قاعدة العمر تعرضت في 11 من الشهر الحالي لعدة قذائف صاروخية، وفي العاشر منه وقع انفجار في القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" (أكبر حقول الغاز في سوريا).