هجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية بالعراق

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

قال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الإثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر الكولونيل الأمريكي، المتحدث باسم التحالف، على تويتر أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم (1035 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

من جانبها، أضافت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر".

وأوضح ماروتو، أن "الهجوم قيد التحقيق"، مشيراً أن "كل هجوم على حكومة العراق وعلى حكومة إقليم كردستان.. يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وقاعدة "عين الأسد" تقع في ناحية البغدادي 90 كم غرب مدينة الرمادي (عاصمة الأنبار)، وتعد أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

وكان آخر هجوم تعرضت له القاعدة في الثامن من شهر مايو/أيار الجاري عبر طائرة مسيرة مفخخة، لم تخلف إصابات بشرية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن هددت فصائل عراقية مسلحة، السبت، الولايات المتحدة بشن هجمات متصاعدة على قواتها في العراق بهدف إجبارها على مغادرة البلاد.

جاء ذلك في بيان "للهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة النجباء".

وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.