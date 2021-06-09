هجوم صاروخي على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية بالعراق

الصواريخ سقطت قرب مرابض الطائرات العراقية.

تعرضت قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين العراقية الأربعاء، إلى هجوم بثلاثة صواريخ.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "3 صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية، مساء الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية“.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الصواريخ انطلقت من محافظة ديالى المحاذية لصلاح الدين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصواريخ الثلاثة سقطت قرب مرابض الطائرات العراقية.

وتتعرض القاعدة التي تضم قوات أمريكية إلى هجمات مستمرة، إذ كان آخرها الهجوم الذي تعرضت له، الشهر الماضي.

وأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، مؤخرًا، عدم وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد، وذلك بعد تصاعد الهجمات ضدها.

وتسببت تلك الهجمات برحيل شركة ”لوكهيد مارتن“ العاملة في مجال صيانة الطائرات العراقية، f 16، وهو ما تسبب بتوقف عمل أغلب تلك الطائرات.