هجوم صاروخي على قاعدة ميركية شمالي العراق

تعرضت قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية قرب كركوك شمالي العراق، لهجوم صاروخي، الخميس

والهجوم الذي وقع بصاروخ "كاتيوشا"، أصاب قاعدة "كيوان" أو "k1" حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات أميركية.

ويعد الهجوم هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بـ30 صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

ووقتها اتهمت واشنطن كتائب حزب الله المقربة من إيران بتنفيذ الهجوم، ونفذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلا من الفصيل الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأميركية في تحرك غير مسبوق.

وكانت الصواريخ الثلاثون، الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد.