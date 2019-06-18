هجوم صاروخي على معسكر في العراق يتواجد أمريكيون

أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط عدة صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد؛ حيث يتواجد جنود ومستشارون أمريكيون.

وذكرت خلية الاعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان مساء الإثنين، أن “ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي”.

ولم توضح الخلية ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه، لكنها قالت إنها ستعلن لاحقا مزيدا من التفاصيل.

ويقع المعسكر على بعد حوالي 35 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

ويتواجد في المعسكر جنود ومستشارون أمريكيون من التحالف الدولي، وفيه ورشات كبيرة لصيانة كافة أنواع الطائرات، ويشمل مخازن للصواريخ والعتاد والذخيرة. ويعتبر مركزا مهما للتموين والدعم اللوجستي، وتتواجد فيه آليات عسكرية تتوزع بين ناقلات جنود ومدرعات ودبابات.

والسبت الماضي، سقطت ثلاث قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية “تبعد 64 كم شمال بغداد”، التي أيضا يوجد فيها مستشارون أمريكان. (الأناضول)