هجوم صاروخي على منشأة للغاز في كردستان العراق

قالت قناة تلفزيونية محلية ان هجوما صاروخيا استهدف الاربعاء، منشأة "كورمور" للغاز في محافظة السليمانية الواقعة شرقي إقليم كردستان شمالي العراق.

ونقلت قناة "كردستان 24" عن صديق محمد، مدير ناحية قادر كرم في السليمانية، قوله أن منشأة كورمور للغاز تعرضت لهجوم صاروخي.

وأشار أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

ويأتي الهجوم بعد سقوط صاروخ، أمس الثلاثاء، على حي شيخان بمدينة دهوك العراقية ولم يسفر الحادث عن خسائر في الارواح.

وكانت تقارير قالت مطلع الشهر ان هجوما بطائرة مسيرة استهدف القنصلية الاميركية التي لا تزال قيد الانشاء في مدينة أربيل في كردستان العراق.

وفي اذار/مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.